ФСБ совместно с министерством обороны пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ.

В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, взят в плен. Он и рассказал, что деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service) «SBS».

Военнопленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе «5 RIFLE»Великобритании. Также он дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

Подчеркивается, что таким образом, получены свидетельства непосредственного участника событий о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей.