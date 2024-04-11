Два человека погибли в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь

На автодороге Ялта-Севастополь произошло ДТП с двумя погибшими.

Сегодня в 08:00 на автодороге Ялта-Севастополь 58-летний водитель, управляя автомобилем Хенде, в районе села Гончарное выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Хенде, который двигался по своей полосе.

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Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и других экстренных служб.

Выясняются обстоятельства ДТП и количество пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Ольга Сурикова