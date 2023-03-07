Плечом к плечу: партия ЛДПР объединяет волонтеров всей России

Севастополь всегда славился своими людьми, которые в самых непростых ситуациях и жизненных событиях проявляли сплоченность и неимоверную стойкость духа. Одно волонтерское движение, которое связало неравнодушных и отзывчивых людей страны, в очередной раз показало широту души русского народа

Под эгидой ЛДПР движение «Плечом к плечу» объединило патриотов своей страны. Жители регионов вносят свой вклад в помощь участникам СВО, приближай нашу общую Победу.

Всего 6 месяцев назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Начиналось все «с коленки» по инициативе нескольких активисток, а сейчас это движение объединяет женщин в 150 городах России.

Мастерицы шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

Когда цели направлены на благое дело, вокруг тебя собираются люди с «горящей» душой, которые смотрят в том же направлении и стремятся поддержать. В жизни у координатора Севастопольского первичного отделения ЛДПР «Хмельницкое» Марии Лысенко и жительницы села Хмельницкое Елены Вдовиной произошло именно так. В севастопольском селе усилиями наших женщин создано целое производство продуктов и вещей, необходимых для бойцов на передовой

«Мы очень благодарны жительницам нашего села Хмельницкое и близлежащих сел, которые присоединились к волонтерской деятельности, чтобы помочь нашим участникам спецоперации. У каждой свой спектр обязанностей: кто свечи окопные заливает, кто сетки маскировочные плетет, а затем красит. Также наши женщины готовят каши, тушенку, супы. Все затем консервируем и отправляем в зону СВО. Работа в нашем цеху кипит и каждая вносит свою лепту в благое дело. Даже чаи собственноручно готовим– сушим фрукты, смешиваем с заваркой, добавляем сахар и распределяем по пакетикам», — рассказала Мария Лысенко.

И таких активистов в Севастопольском отделении немало.

С первых дней начала специальной военной операции Людмила Харченко подключилась к волонтерской деятельности. Для наших бойцов она связала не один десяток шерстяных носков, заготавливает сало сухой засолки и печет домашнее печенье.

Татьяна Литвиненко также продолжает вязать теплые носки, которые партийцы затем вместе с очередной партией гуманитарной помощи передадут участникам спецоперации.

Актив Севастопольского отделения сотрудничает и с волонтерской организацией «Масксети. Из Севастополя с Любовью» регулярно предоставляя главный материал для плетения маскировочных сетей – простыни.

ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

Только из одной Перми в зону СВО отправили 17 тысяч готовых изделий.

— Наша помощь — адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом» — рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, какая ещё работа ведётся: «Мы, ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта. Взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие.

Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного.Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте».

Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновникине слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу»

ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы.Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.