В Севастополе иномарка влетела в припаркованный автомобиль

Водитель скрылся с места ДТП

В Севастополе ночью на улице Ерошенко лихач на Audi влетел в припаркованный автомобиль Lada Kalina и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что на место ДТП был направлен экипаж ДПС, который установил личность водителя, но по месту жительства он не обнаружен. Поиски водителя ведутся.

На собственника автомобиля составлен административный протокол, по которому ему грозит лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

В группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» соцсети Вконтакте жители близлежащих домов рассказали, что выскочили на улицу, услышав жуткий удар. Они видели, как из иномарки вылезли двое парней и девушка и убежали в сторону ЦУМа.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com