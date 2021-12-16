Легендарный «Инкерстром» снова на службе городу

Мало, кто знает, но в процессе реконструкции Большой Морской декоративные архитектурные элементы двух скверов, расположенных на улице, были изготовлены камнетесами одного из старейших предприятий Севастополя «Инкерстрома» (Инкерманского завода стройматериалов).

К сожалению, дальше двух скверов дело не пошло и сегодня мы наблюдаем порой плачевные результаты работы приглашенных подрядчиков, когда облицовочная плитка из сомнительных материалов отваливается, а привозной камень разрушается уже через год после реконструкции.

А ведь еще не так давно никому бы и в голову не пришло строить в Севастополе не из инкерманского камня. Слава Инкерманского завода гремела не только по всему Советскому союзу: облицовочная плитка из инкерманского камня экспортировалась в Западную Европу, где в 70-е годы ею украшали фасады правительственных и административных зданий. Знаковые здания Москвы, Киева, Одессы и даже Ашхабада построены из инкерманского камня, крошку из инкерманского известняка применяли даже при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

От древнего Рима до Зимнего дворца

Издавна в карьерах Инкермана добывали строительный известняк — белый инкерманский камень.

С античных времен его широко использовали в строительстве. Старинные карьеры помнят древних римлян, которые добывали здесь материал для стен вечного города. Прочный белоснежный камень активно использовали в Александрии и Марселе.

Инкерманский камень — мягкий, однородный, монолитный, долговечный. Он обладает теплоизоляционными свойствами и удивительной морозостойкостью, свойственной горным породам.

Например, в камне с изолированными порами зимой появляются корочки льда. Замерзшая вода увеличивается в объеме, а лед давит на камень. В результате многократных перепадов температур, камень отслаивается и начинает дробиться.

Но инкерманский камень ведет себя иначе. В нем поры сообщаются между собой, так что при замерзании и размораживании вода — под давлением ледяной корки — выдавливается в соседние поры, и камень не сжимается. Поэтому здания и сооружения из инкерманского известняка стоят в течение многих веков.

В дореволюционной России из инкерманского камня возводились наиболее важные государственные здания, среди которых Покровский собор и музей Черноморского флота в Севастополе, всемирно известный Ливадийский дворец, а также многие здания Санкт-Петербурга и Москвы. Применялся он даже при реставрации Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Историков не перестает поражать тот факт, что здания из инкерманского камня, построенные в ХIХ — начале ХХ веков до настоящего времени не требуют значительного капитального ремонта. Вовремя печально знаменитого крымского землетрясения в 1927 году ни одно здание, построенное из инкерманского камня, не было разрушено или серьезно повреждено.

Расцвет белого камня

Но настоящий расцвет инкерманского камня начался вместе с восстановлением Севастополя. Лежащий в руинах город нужно было отстраивать заново и именно для этих целей был создан Инкерманский завод стройматериалов.

Уже в мае 1944 года сразу после освобождения города от немецко-фашистских оккупантов был издан приказ Иосифа Сталина о создании при железной дороге предприятия по добыче камня для восстановления Севастополя.

С тех пор предприятие ни на один день не останавливало производства, какие бы тяжелые времена оно не переживало.

В период восстановления Севастополя на предприятии работало порядка 100 камнетесов, которые вручную вырезали не только каменные блоки, но и все элементы архитектурного декора, который сегодня украшает центр нашего города.

Вместе с тем в 40-х годах условия работы на предприятии были очень тяжелыми: работали в полуразрушенных цехах, предприятие было плохо механизировано, вплоть до 1956 года такой трудоемкий процесс как добыча инкерманского камня происходил исключительно вручную. При этом самый небольшой камень весил 30 кг, и очень многие блоки уходили в брак.

В 60-70-е годы предприятие перешло на добычу крупных стеновых блоков. Именно на этот период и приходится его расцвет.

В 50-е-60-е годы в добыче инкерманского камня произошла настоящая революция – в 1956 году на производстве была внедрена камнерезная машина, а в 1960 году благодаря новаторской разработке главного инженера завода Юрьева, удалось механизировать процесс уборки камней из забоя, что значительно увеличило производительность труда.

Если в 1954 году завод выпустил 3,4 тыс. кубометров камня, то в 1969 уже 193 тыс. кубометров.

В 60-х годах в истории предприятия произошел еще один важный перелом: ранее облицовочные плиты из инкерманского камня традиционно использовались в регионах с мягким климатом, но со временем их начали использовать в регионах где морозы доходят до 30 градусов, в том числе в Москве, Харькове и других городах.

Теперь инкерманский камень начал применяться при возведении различных строительных объектов повышенной важности. Так, в Москве значительная часть павильонов ВДНХ облицована инкерманским камнем. В столице из него полностью построена Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, библиотека им. Ленина. Этим камнем облицован Кремлевский Дворец Съездов и Олимпийская деревня.

Инкерманский камень украшает фасады лучших санаториев южного берега Крыма, например, таких как санаторий министерства финансов «Южный» и санаторий налоговой службы «Днепр». Так же инкерманский известняк использовался при отделка таких знаковых объектов, как корпуса легендарного детского оздоровительного лагеря «Артека», и главного корпуса отеля «Ялта-Интурист».

Также в 70-е годы был налажен экспорт инкерманского камня в страны Западной Европы, там его использовали для облицовки правительственных и других административных зданий.

Именно на Инкерманским заводе строительных материалов, была изготовлена плитка для облицовки обелиска, возведенного в честь города-героя Севастополя – стилизованного штыка и паруса, который возвышается на 60 метров над Артиллерийской бухтой.

В этот период в городе ежегодно вводилось в эксплуатацию 130-140 тыс. квадратных метров жилья, основная часть этих домов была построена из инкерманских блоков.

Инженеры и мастера завода зачастую сами конструировали и усовершенствовали камнерезное оборудование. Вдумайтесь, только в 1971 году было внедрено 18 рационализаторских предложений. Среди них, такие как надуступная располосовочная машина.

Сегодня

На сегодняшний день Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» является эксклюзивным разработчиком инкерманского карьера и наиболее опытным и квалифицированным производителем отделочных материалов и архитектурных форм из натурального известняка.

Основной целью работы предприятия является удовлетворение спроса на качественные изделия из натурального камня. С этой целью происходит постоянное развитие профессиональных и художественных навыков сотрудников, осваиваются новые направления в производстве архитектурных форм, строительных и отделочных материалов.

Кроме этого, происходит постоянное обновление станочного парка. В 2021 году был приобретен и введён в эксплуатацию камнераспиловочный многодисковый станок, что позволило увеличить объем производства облицовочных плит до 4 000 м2 в месяц.

Техническое оснащение производства, накопленный опыт, а также обширные запасы инкерманского известняка, позволяют выполнять заказы на архитектурные изделия и облицовочные материалы любой сложности и объема.

Уже через несколько месяцев в мае 2022 года предприятие отметит свое 78-летие. Это одно из старейших предприятий города, которое ни на день не останавливало свою работу. Более того, сумело сохранить уникальные традиции, передающиеся от мастеров к молодым камнетесам, воспитать настоящих профессионалов своего дела, обеспечив их высокой заработной платой и достойными условиями труда.

Сегодня мы видим возрождение «Инкерстрома»: утверждена инвестиционная программа развития предприятия, обновляется техника, проходит масштабная модернизация производства, внедряются новые технологии. Увеличивается и штат предприятия: на работу приходят молодые талантливые ребята, влюбленные в свое дело и мечтающие возвратить Севастополю прежнюю роскошь белоснежной архитектуры.

Совершенно очевидно, что только «Инкерстром» способен вернуть Севастополю статус белокаменного, а бетон никогда не заменит легендарный инкерманский камень.

Дарья Тимофеева

Фото: архив «Инкерстрома», Анастасия Ильина