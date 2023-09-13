В Севастополе идет восстановление окон и крыш после украинского ракетного удара

В результате ракетного удара в Севастополе повреждены 8 жилых домов, один многоквартирный и 7 частных. Об этом доложил в ходе аппаратного совещания и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

Повреждены около 60 окон, 4 кровли и 4 вентканала. Управляющие компании уже работают с населением и домовыми комитетами. Все пообещали восстановить за счет горбюджета.

По словам Горлова, уже убраны все осколки со дворов, расчищаются крыши. Кроме того, осколки были обнаружены в одной из близлежащих школ. Учебный процесс со второго урока был возобновлен.

Дополнительной информации о пострадавших губернатор не дал, сославшись на «понятные причины».

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Городские власти сообщали о 24 пострадавших.

Ольга Сурикова