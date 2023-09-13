Сегодня Севастополь был атакован 10 крылатыми ракетами

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, сообщили в Минобороне.

Средствами ПВО сбиты 7 крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

В результате ночной атаки на Севастополь пострадало 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода В результате атаки, по предварительной информации, пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести», — написал он около шести утра в своем Telegram-канале.

Ольга Сурикова