Трое севастопольцев «заняли» мошенникам почти 200 тысяч рублей

В Севастополе дистанционные мошенники воспользовались доверчивостью и эмпатией местных жителей и под предлогом займа от имени друзей и родственников похитили у них деньги.

Жертвами аферистов стал 58-летний мужчина и две женщины в возрасте 38 и 47 лет, которые в общей сложности перечислили неизвестным 185 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, установлено, что всем потерпевшим в популярных мессенджерах поступили сообщения от якобы их приятелей, соседей и родственников с просьбой одолжить денежные средства на непродолжительный срок. Думая, что помогают своим знакомым, жители Севастополя перечислили требуемые суммы на предоставленные аферистами счета.

Также в ведомстве отметили, что мошенники вводят в заблуждение своих потенциальных жертв, обращаясь в сообщениях по имени, а также направляют фото банковской карты, на которой нанесены фамилия и имя знакомого человека, а реквизиты уже другого счета.

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Ольга Сурикова