В Севастополе и Крыму большие надежды на дождь и снег

Водохранилища на «мертвом» уровне

В Севастополе и Крыму возлагают большие надежды на осадки, которые синоптики обещали на 8-9 января. В горах ожидается снег, цитирует РИА «Новости Крым» руководителя отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталью Охрименко.

Специалист подчеркнула, что для наполнения водохранилищ нужен «тало-дождевой сток к концу зимы – началу весны».

Охрименко подчеркнула, что сейчас уровень воды в большинстве водохранилищ находится на «мертвом» уровне — 30 и ниже процентов. Дожди, которые прошли ранее, незначительно отразились на уровне воды в водохранилищах.

«Во второй половине дня 30 декабря «проснулась река Черная выше Чернореченского водохранилища. Но совсем немного. Нельзя сказать, что есть приток, но это уже позитивная ситуация. В целом существенного улучшения не произошло», — сказала руководитель отдела.

Напомним, в декабре Севастополь начал получать воду из Инкерманского и Кадыковского карьеров, с марта вода начнет поступать из реки Бельбек.

Фото: sevastopol.su