В Севастополе хотят запретить продажу снюсов и освободить жителей осажденного Севастополя от коммунальных платежей

В Законодательное собрание Севастополя внесен законопроект «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака несовершеннолетним на территории города Севастополя». Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлев.

По словам вице-спикера законопроект необходим, так как в российских школах уже зарегистрировано несколько случаев отравления снюсами. Буквально в январе Минздрав России зафиксировал первый случай смертельного отравления.

Аналогичные запреты уже действуют в Москве, Приморском крае, Московской, Новгородской, Волгоградской и Нижегородской областях, Чеченской республике.

Параллельно в Законодательное Собрание Севастополя внесен законопроект о внесении изменений в региональный закон об административных правонарушениях, предполагающий введение административных штрафов за продажу несовершеннолетним вейпов, заправок для них, снюсов и нагревателей табака. Так, для граждан предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 150 тысяч рублей.

В Законодательное Собрание Севастополя также будет внесен законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 апреля 2017 года № 339-ЗС «О жителях осажденного Севастополя». Жителей осажденного Севастополя предлагается полностью освободить от оплаты коммунальных услуг, сейчас для них действуют частичные льготы.

Жители осажденного Севастополя до 2014 года были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Начиная, с 2014 года ведется работа по возвращению им данного статуса. Сегодня в Севастополе осталось всего 1219 жителей осажденного Севастополя.

На реализацию данной меры поддержки понадобится около 10 млн 200 тысяч рублей в год.

По материалам пресс-службы Севастопольского городского отделения ЛДПР (и фото)