Севастополец стал бронзовым призером турнира Европы по дзюдо

Александр Шалимов под руководством тренеров Артура Вартаняна и Вячеслава Амелина завоевал бронзу международных соревнований по дзюдо.

Открытое первенство континента среди мужчин накануне завершилось в Софии (Болгария). За призовые места боролись 230 спортсменов из 30 стран. Александр Шалимов выступал в самой престижной весовой категории свыше 100 кг.

Первым соперником Александра стал поляк Доминик Мажовский, вторым — украинец Евгений Балиевский, третьим — призёр открытых турниров Европы украинец Андрей Колесник. В полуфинальной схватке Александр Шалимов боролся с россиянином Александром Антоновым, которому и уступил. Поэтому в споре за бронзовую медаль Открытого турнира Европы Александр встретился на татами с поляком Камилем Грабовским. И одержал победу.

Это первый успех Александра Шалимова в 2020 году.

Напомним, в 2019-м севастопольский дзюдоист занял III место на Кубке Европы в Малаге , Кубке Азии в Актау (Казахстан) , Кубке Европы в Оренбурге , чемпионате России среди юниоров и II место — на первенстве ЮФО.

По материалам пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя