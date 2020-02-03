В Севастополе 200 человек обучились в Школе сервиса и гостеприимства

Студенческие отряды Севастополя провели школу сервиса и гостеприимства Южного федерального округа.

Студенты из шести регионов страны собрались в Международном молодежном центре «I&Camp» для

обучения по самым востребованным направлениям индустрии сервиса на Юге России: бармен, официант и матрос-спасатель.

В течение трех дней более 200 человек посетили 20 образовательных площадок.

Матросы-спасатели посетили практические занятия на воде по оказанию первой медицинской помощи от представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Также ребята изучили охрану труда и освоили коммуникативные навыки для работы с детьми различных

возрастных категорий.

Обучающиеся по направлению «официант» прослушали лекции от Данила Мартынова, организатора и ведущего крупных региональных проектов и Артура Чебану, основателя консалтинговой компании «HR

Consulting». Во время занятий студенты изучали сценарии обслуживания и методы расширения продаж, основные причины возникновения конфликтов и пути их решения, барменское стекло и приборы, правила и виды сервировки стола.

Будущих барменов со спецификой их работы познакомил Денис Зарецкий, полуфиналист World Spitits Awards Ukraine 2019 года и победитель конкурса Diadgeo World Awards. Он рассказал ребятам о видах напитков, классификации коктейлей, а также о барном стекле, инвентаре и правилах их использования. Участники узнали о видах кофе, степенях его прожарки, помола и способах приготовления кофейных напитков. По итогам тестирования 90% участников получили сертификаты о прохождении окружной школы сервиса и гостеприимства Южного федерального округа. После торжественного закрытия делегации отправились в город-герой, где посетили морскую экскурсию по Южной и Севастопольской бухтам. Ребятам показали корабли Черноморского флота и казематированные батареи: Михайловскую и Константиновскую, а также познакомили с историями крейсера «Новороссийск» и памятника затопленным кораблям. Организаторами Школы являются руководитель проекта Денисова Дарья Сергеевна совместно с Управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» за счет средств Федерального агентства по делам молодежи.

По материалам пресс-службы Севастопольского регионального отделения

молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» (фото)