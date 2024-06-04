В Севастополе выделены средства жителям, пострадавшим во время атак

На заседании Правительства обсудили размер компенсации для помощи севастопольцам, чье имущество пострадало во время атак. Сумма будет выделена из резервного фонда и составит 3 млн 42 тысячи 905 рублей. 23 жителя обратились за помощью — 16 из них попросили компенсацию по утрате имущества, семь из них — пострадавшие собственники автомобилей.

Директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина отметила, что решено выплатить компенсацию ещё 35 владельцам пострадавшего имущества в размере 975 тысяч рублей. Жители города продолжают приносить документы об ущербе и специалисты оперативно их рассматривают. «Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города Анна Левина