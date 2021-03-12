Заслуживают ли супруги, отметившие «золотую свадьбу», поддержки от города

Севастопольские семьи, прожившие в браке 50 и более лет, остаются обделенными вниманием и почестями со стороны городских властей

Свадьба – это прекрасное событие. Этот день наполнен любовью, красотой, планами на будущее, рядом любящие родственники и друзья. А еще прекрасней, когда пары, связавшие себя узами брака, проходят этот нелегкий совместный жизненный путь рука об руку. Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь – 50 лет и более, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения и уважения.

Крепкая и счастливая семья служит достойным примером для молодого поколения, сохранения его культуры и ценностей. Поэтому в России стали стараться популяризировать этот институт, поощрять семьи, прожившие долгую семейную жизнь. Именно для таких целей была введена поощрительная выплата парам, прожившим вместе полвека и больше.

Инициатива с выплатой таких пособий появилась почти 20 лет назад – в 2002 году и представляла собой своеобразный презент для семейных пар, отметивших «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы (50 и 60 лет). Уже с 2007 года такой подарок стали делать всем парам, прожившим более 50 лет и отмечающим юбилейный год: 55, 60, 65 лет и далее.

В каких регионах России и на каких условиях платят за семейный стаж

В столице, как сообщается на официальном портале мэрии Москвы, единовременная выплата положена парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие супружеской жизни. Они должны получать пенсию и быть зарегистрированы по месту жительства в столице. Юбилейная дата отсчитывается со дня регистрации брака. Сумма выплаты варьируется в зависимости от количества прожитых в законном браке лет. Обратиться за ней можно в любое время после юбилея. Но деньги при этом выплачивают лишь одному из супругов.

Так, с 1 января 2020 года и после этой даты: за 50 лет — 21 120 рублей; за 55 и 60 лет — 26 400 рублей; за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

В Санкт-Петербурге единовременная выплата кратна количеству лет, прожитых вместе. За 50, 60 и 70 лет совместной жизни семейные пары могут получить 50 000, 60 000 и 70 000 рублей соответственно. Заявление нужно подать в течение трех лет после юбилейной даты, которая наступила не раньше 1 января 2012 года.

В Самаре пошли по патриотическому пути. Выплату супруги смогут получить, если один из супругов или оба были участниками Великой Отечественной войны, и они отмечают 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни. Им из бюджета выплачивается по 10 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе таким образом поощряют и любовь к родному краю: на денежный подарок могут рассчитывать только пары, имеющие стаж работы на территории ХМАО не менее 15 лет. Здесь также размер выплаты привязан к количеству лет. За 50 лет – 50 000 рублей и т.д.

В Удмуртской Республике супруги могут получить «премии» на круглые даты: 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие. Ее размер устанавливает глава республики.

В Туле, Липецке и Приморском и Краснодарском краях для ветеранов семейной жизни проводятся торжественные празднования. В Ростове-на-Дону был учрежден губернаторский знак «Во благо семьи и общества», который могут получить супруги, имеющие не только семейный стаж, но и заслуги пред городом. В Хабаровском крае с 2018 года супругам, прожившим более 50 лет в браке, вручают памятные знаки «За супружеское долголетие».

Также удалось выяснить, что в некоторых регионах пытаются поощрять семейные пары, которые только приближают свой стаж к 50. Но для них есть свои условия, например, супруги должны быть уже пенсионного возраста и не работать официально.

Что интересно, на федеральном уровне предоставление доплат не закреплено, каждый регион решает сам, какую дань уважения отдать ветеранам семейной жизни.

В Севастополе с его достаточно консервативным и патриотическим устоем, заботливым и уважительным отношением к пожилым людям и ветеранам почему-то такой дотации до сих пор нет.

Эту несправедливость решили исправить депутаты от фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов. Ими разработан и в ближайшее время будет внесен в заксобрание законопроект «Об отдельных мерах социальной поддержки супругов, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет».

Документ предлагает награждать почетным знаком «Семейная доблесть» и единовременной выплатой в размере пяти МРОТ севастопольцев, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет.

Почему это так важно?

В Севастополе уже второй год подряд сохраняется стабильный показатель разводов. В прошлом году на тысячу браков пришлось 623 развода.

Психологи, духовенство, политики считают, что в корне нужно менять подход к семейным ценностям у молодежи, прививать и учить строить здоровые супружеские отношения.

«Семья – это очень важно. Очень важна любовь, верность в семье. Если вернуться к теме карантина, то, наверное, все уже убедились: когда есть дружная любящая семья, когда друг с другом очень интересно, можно все это пережить. Легче, по крайней мере. Понятие семьи стало за этот год еще более актуальным», – подчеркнула севастопольский психолог, арт-терапевт Виктория Мартюшева.

Наше издание пообщалось с семейной парой Ниной Карповной и Станиславом Георгиевичем Путилиными, семейных стаж которой приближается к 60 годам, и спросили у них, что для них семья, счастье и как им удалось прожить такую долгую совместную жизнь.

«Мы со Славой 58 лет назад просто пошли и расписались в Ленинском загсе, пошли в кафе, поели чебуреки. у нас не было вообще ничего. Негде было жить. Но мы были молоды, счастливы, беззаботны, впереди была жизнь, много работали, потом бегали на танцы, в летний кинотеатр на Матросском бульваре, всегда были в окружении друзей и родни. Я честно не понимаю, почему сейчас молодые семьи поживут пару лет и разбегаются, ведь все у них есть, и жилье, и машины, и не надо работать в две смены на заводе, чтобы прокормить семью, как мы со Славиком всю жизнь работали. Сейчас наше счастье – в детях, во внуках, у нас со Славиком есть и правнук Тимоша, ему недавно исполнилось 7 лет, и он скоро пойдет в школу», – поделилась с нами Нина Карповна своим видением семейного счастья.

Мы верим, что в 2023 году пара отметит «бриллиантовую свадьбу» и положенная им выплата по законопроекту фракции ЛДПР станет прекрасным подарком.

«Это крайне важный для современного общества законопроект. Для нашего народа семья всегда была базовой ценностью, она давала силы, воспитывала человека в духе истинных христианских ценностей, прививала ценности добра и любви к Родине. Сегодня общество сверхпотребления вытесняет истинно человеческие ценности, в первую очередь, ценность большой дружной семьи. Уверен, что наш законопроект не только отдаст дань уважения людям, сумевшим прожить в счастливом браке всю жизнь, но и покажет современной молодежи достойный пример для подражания», – считает глава фракции Илья Журавлев.

По словам Журавлева, важно и то, что большая дружная семья, где супруги уважают и чтут друг друга, – традиционная православная ценность и логично, что в городе, который является православной меккой и откуда христианство распространилось по всей земле русской, семейные ценности будут укрепляться и всячески поддерживаться.

Еще один автор законопроекта Андрей Куринов подчеркнул, что, «если Севастополь претендует на статус культурной столицы Юга России, то нужно понимать, что культурным человека делает не только окружение и возможность посещать театры и музеи, а, в первую очередь, семья и воспитание».

Какой подарок приготовили для семейных пар Севастополя, проживших в браке 50 и более лет

Депутаты из фракции ЛДПР предлагают вручать супругам, показывающим пример ценности семейной жизни, единовременную выплату в размере 5 МРОТ.

Один из соавторов законодательной инициативы Артем Гордиенко отметил, что реализация данного законопроекта потребует выделения дополнительных средств за счет бюджета города. С учетом того, что на 1 января 2021 года размер МРОТ в регионе составляет 12 792 руб. В бюджете города на 2022 год на данную статью расходов необходимо заложить порядка 480,5 млн руб.

Для получения выплаты и почетного знака обоим супругам необходимо быть зарегистрированными в Севастополе и проживать в городе не менее пяти последних лет.

Важность семьи переоценить трудно — для каждого человека, вне зависимости от его достатка и социального положения, она имеет первостепенное значение. Именно здесь происходит формирование личности человека и гражданина. Поэтому инициатива севастопольских депутатов о поощрении крепких браков свидетельствует о понимании значения института семьи для города и государства в целом.

И стоит в завершении отметить, что принятие это закона в Севастополе, может повлечь эффект «домино» – другие регионы, особенно соседние, начнут также задумываться о поддержке, как семейных ценностей, так и просто пожилых людях. Ведь для них каждый рубль на счету, а здесь у них есть шанс получить десятки тысяч за свой труд над «семейным очагом».

Ольга Сурикова