В Севастополе хотят призывать около 500 новобранцев

Военком успокоил родителей

В Севастополе, как и во всей России, 1 апреля стартовал весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля 2022 года.

О его особенностях в этом году рассказал военный комиссар Севастополя генерал-майор Сергей Чижов.

Он подчеркнул, что мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. В ней участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту.

По словам Сергея Чижова, этой весной планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек. Отправлять призывников со сборного пункта Севастополя в войска будут с начала июня.

Что касается коронавирусных ограничений, они по-прежнему действуют без послаблений: с использованием масок и перчаток, призывники будут проходить тестирование.

Военком рассказал, что по итогам осенней кампании удалось избежать заболеваний, ни одного случая зафиксировано не было.

Чижов добавил, что интересующую информацию о весеннем призыве можно найти на официальном сайте Министерства обороны РФ. В разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск, войсками военных округов и флотов .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают менять свой облик, служба становится все более престижной, являясь сегодня для многих граждан надежным социальным лифтом. Год службы пролетит незаметно. Для одних это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей, а для других — путь к призванию, которое становится делом всей жизни. Ведь не зря люди, выбравшие профессию защитника Родины, во все времена пользовались особым почетом и уважением», — заключил Сергей Чижов.

Также на официальном сайте правительства Севастополя доступен информационный раздел «Военный комиссариат города Севастополя». Он содержит информацию о деятельности военного комиссариата, а также справочную информацию о порядке прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя