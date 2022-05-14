В Севастополе сутки прошли без смертей от коронавируса

Заболевших увеличилось

В Севастополе по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 157 пациентов, из них 81 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 887 человек, выздоровели 81 289.