В Севастополе закрылась детская поликлиника на Ластовой

Зданию было почти 100 лет

В Севастополе детская поликлиника на площади Ластовая прекращает прием с 16 мая. Юных пациентов перераспределят по другим лечебным учреждениям.

Главврач горбольницы № 5 Елена Большакова заверила, что оказание помощи 6 тысячам детей, которые были прикреплены к данной поликлинике, не пострадает. Их распределят между поликлиниками на Ленина, 20 и проспекте Победы, 47а, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

На Ленина, 20, будут принимать детей, прикрепленных к участкам 1301 и 1303. На проспекте Победы, 47а — тех, кто числится на участках 1304, 1309, 1310 и 1313. Также на Ленина, 20 будут вести прием узкие специалисты: невролог, офтальмолог и отоларинголог.

«Неотложная помощь ребятишкам с Ластовой будет оказываться как на Победе, так и на Ленина, 20. Поскольку все наши поликлиники — это наши поликлиники, входящие в структуру, да, нашей [5-й городской] больницы. То есть, любой пациент может, в принципе, обратиться в любую поликлинику, где ему окажут помощь», — утверждает Большакова.

Здание лечебного учреждения на Ластовой было построено в 1926 голу, сейчас специалисты оценивают возможность дальнейшего его использования.

По словам главврача, уже заключен контракт на строительство в Нахимовском районе на улице Красносельского новой детской поликлиники на 100 посещений.

Ольга Сурикова