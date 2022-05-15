В Севастополе гусеницы начали съедать деревья

Очаги есть в каждом районе

В Севастополе жители начали жаловаться, что деревья съедают гусеницы и никто с ними не борется. Фото, пораженных деревьев, появляются в соцсетях.

«В сквере на Московском нашествие гусениц. Вся дорога усыпана ими. Как итог — пожрали практически все деревья у фонтана», — написал автор поста в соцсети Вконтакте в группе «Подслушано в Севастополе».

В комментариях участники группы написали, что аналогичную ситуацию наблюдают и на улице Леваневского, возле ветеринарной клиники.

Напомним, для Севастополя ежегодно актуальной проблемой становится борьба с американской белой бабочкой.

Ольга Сурикова