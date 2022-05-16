В Севастополе похоронили десантника и морского пехотинца, не вернувшихся с СВО на Украине

Еще два воина не вернулись из боя

В Севастополе в воскресенье, 15 мая, простился еще с двумя российскими военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

Геннадий Александрович Павлов — младший сержант, водитель-электрик десантно-штурмового батальона 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Геннадий Александрович родился в Курске. С 2013 года служил в Севастополе.

Роман Алексеевич Пасынков — капитан 3 ранга, начальник отделения службы войск военной службы штаба Черноморского флота.

Роман Алексеевич родился в городе Свободном, Амурской области.

С 2008 года служил в 810 отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты.

«Наши воины погибли, выполняя свой долг во время специальной военной операции. Вечная память ребятам!», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ольга Сурикова