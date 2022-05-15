Глава Крыма за год заработал 3.2 млн рублей

Не сильно отличается от показателя прошлого года

Глава Крыма Сергей Аксенов за прошедший 2021 год заработал 3,2 млн рублей, что равно практически аналогичному его доходу в 2020 году — 3,4 млн рублей, пишет издание «Крыминформ» со ссылкой на сведения, опубликованные на официальном сайте правительства республики.

Также отмечается, что за этот год Аксенов не приобрел никакого имущества, у него в собственности не числится ни недвижимость, ни автомобиль. В пользовании находится земельный участок общей площадью 607 квадратных метров, а также жилой дом площадью 577,5 квадратных метра.

При этом его супруга главы — Елена Аксенова, согласно декларации, за год заработала почти в 10 раз больше. Ее доход в 2021 году составил 31,6 млн рублей, тогда как в 2020 составлял 23,4 млн рублей.

В собственности супруги главы республики находится восемь нежилых помещений общей площадью 562,3 кв. метра, а также нежилое здание площадью 197,6 кв. метра. Также Елена Аксенова по-прежнему владеет автомобилем BMW 750 LI XDRIVE. А участок площадью 607 кв. метров и жилой дом на 577 квадратов находится, как и у ее супруга, в пользовании.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев за 2020 год заработал 2,89 млн рублей, его супруга – 2,7 тысячи рублей.

Ольга Сурикова