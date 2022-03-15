В Севастополе грузовик налетел на бетонные блоки и столкнулся с двумя легковушками

Пострадал один водитель легковушки

В Севастополе 15 марта произошло ДТП на улице Нефтяная, 2, с участием грузового автомобиля «ДАФ» с полуприцепом. Пострадали два легковых автомобиля.

«На закруглении дороги мужчина не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие (бетонные блоки), после чего столкнулся с впереди движущимся легковым автомобилем «Skoda» под управлением водителя 1977 года рождения, который от удара был откинут вправо», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России

по Севастополю Мария Нажа.

Также уточняется, что после удара удара грузовик продолжил двигаться и столкнулся еще с легковым автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Skoda», но он был осмотрен врачами на месте происшествия и от госпитализации отказался.

Напомним, недавно в Севастополе на улице Нефтяная, 2, перекинулся грузовик и сошел с дороги автовоз.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе