Россия за 8 лет вложила в Крым и Севастополь более 1,37 трлн рублей

На полуострове исторически не было такого объема капиталовложений

Госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя планируется продлить до 2030 года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Он подчеркнул, что за восемь лет, которые Крым и Севастополь находятся в составе России, было вложено больше 1,37 трлн рублей. До этого полуостров никогда не было таких капиталовложений.

Назаров рассказал, что по ФЦП планировалось построить 980 объектов, на сегодня 490 из них завершено, работа над остальными продолжается уже в рамках госпрограммы.

«На первоначальном этапе была задача создать базовую инфраструктуру, переориентировать транспортную логистику, дорожную сеть, наладить поставки ресурсов – на сегодняшний день это сделано. Второй этап – обеспечение социальной инфраструктурой, этот вопрос отчасти решен. В целом динамика хорошая: в прошлом году план был выполнен на 98,2% – это на четверть больше, чем в 2020 году», — отметил замминистра, передает пресс-служба министерства.

На финансирование мероприятий госпрограммы до 2025 года выделено 526 млрд рублей.

Сейчас, подчеркнул Сергей Назаров, в приоритете стоит решение проблемы неочищенных стоков на южном берегу Крыма и модернизация энергетической инфраструктуры.

«Также с учетом продления Госпрограммы до 2030-го формируются предложения по допфинансированию», — сказал он, добавив, что на полуострове созданы комфортные, эксклюзивные условия для частных инвесторов».

Напомним, в конце прошлого года Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» сменила госпрограмма.

Ольга Сурикова