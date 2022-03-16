Программа празднования «Русской весны» в Севастополе

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В Севастополе, как и в Крыму, 18 марта будет отмечаться восьмая годовщина воссоединения с Россией. В городе подготовлен целый ряд мероприятий, приуроченный этому событию.

11:00 – старт программы на Константиновской батарее. В музейно-выставочном комплексе пройдет торжественный митинг, возложение цветов и открытие фотовыставки «Крымский мост – мост в будущее».

12:00 – на мемориальном комплексе «Сапун-гора» пройдет международная акция «Сад памяти». Севастопольцы высадят порядка 400 саженцев.

12:30 – от Сапун-горы стартует автомотопробег по Севастополю. Организатор акции – «Ночные волки». Колонна проедет по центральным улицам города и направится на гору Гасфорта.

14:00 – 19:00 – на площади Нахимова пройдет сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, а также концерт-митинг.

15:00 – 19:00 – на горе Гасфорта состоится торжественное открытие стелы «Героям России» и также будет организована программа в поддержку российских солдат.

Напомним, с 14.00 на площади Нахимова начнется митинг-концерт, хедлайнером которого выступят Олег Газманов и Юлия Чичерина.

Ольга Сурикова