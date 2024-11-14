В Севастополе гражданин чуть не присвоил земельный участок стоимостью 3,8 миллиона рублей

Прокуратура Севастополя добилась возвращения земельного участка, стоимость которого составляет более 3,8 миллиона рублей, в собственность города.

Как выяснилось, участок был зарегистрирован на основании поддельных документов. Прокуратура обнаружила это в ходе проверки и подала иск в суд, который удовлетворил требования прокурора.

Земельный участок площадью 1000 кв.м находится на ул. Бухта Казачья. Известно, что гражданин (физическое лицо) внес в реест объектов недвижимости данный участок, указав, что он собственник, что не является правдой.

Также рассматриваются еще три аналогичных дела по другим участкам на улицах Казачья Бухта и Щитовая и продолжается расследование по фактам подделки документов и незаконного получения прав на землю.

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Кристина Ветер