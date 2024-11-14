В России взяли курс на поддержку многодетности

Правительство РФ разрабатывает план по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. В основе — идея «семейноцентризма».

Планируется совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек и другие меры поддержки.

Рождаемость должна увеличиться с 1,41 до 1,8 к 2036 году, ожидаемая продолжительность жизни — с 73,41 до 81 года.

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Анна Левина