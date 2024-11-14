Есть идея! «Севкор» выяснил, как интересно отметить новогодний корпоратив в небольшой компании

Начинать готовиться к празднованию Нового года в ноябре – правильная мысль. Когда все можно сделать без суеты и забронировать места на мероприятия по более выгодным ценам.

Крупные компании, как правило, отмечают с размахом, арендуя рестораны. Но и небольшие фирмы с персоналом до десяти, скажем, человек могут интересно отметить праздник даже в офисе.

У «Севкора» есть несколько интересных идей.

Мы выяснили, что в Севастополе находятся мастера, которые могут проводить выездные мастер-классы. То есть человек приезжает со всем необходимым к вам в офис и проводит мастер-класс.

Например, можно сплести из ниток мандалу на изобилие, гармонию, здоровье – именно это мы и желаем под бой курантов, поэтому зарядиться позитивным настроением в преддверии Нового года будет актуально.

«Если честно, я сначала не понимала, как эти нитки закручивать за гвоздики в дощечке, чтобы получился правильный орнамент. Даже первый круг пришлось расплести. Но потом, когда поняла технологию, так увлеклась, что два часа пролетели незаметно. Очень кропотливое занятие», — поделилась впечатлением жительница Севастополя Алина.

Мастер привозит с собой дощечки с вбитыми в них гвоздиками, разнообразную палитру ниток, ножницы. Иными словами, за наличие материалов переживать не надо.

А еще можно создать своими руками свечи из натуральной вощины. А чтобы они работали еще эффективнее, использовать разные травы для определенных целей.

«Во время мастер-класса, когда мы катали свечи, было очень интересно узнать, какая трава за что отвечает. Лавровый лист, например, притягивает деньги, полынь оберегает от злоумышленников, чайная роза притягивает любовь, вербена – для удачи», — рассказала участница мастер-класса Анна.

Также можно пригласить мастера по нейрографике и нарисовать, используя правильный алгоритм, рисунок, отражающий ваше желание.

Нейрографика – это не только творческий метод, но и научно обоснованный метод трансформации психоэмоционального состояния и мышления.

Таким образом, можно с пользой, интересом провести время в преддверии Нового года на корпоративе и войти в 2025 год с нужным настроем.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер