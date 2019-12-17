Михаил Развожаев предложил исключить критерий «самая низкая цена» при проведении торгов

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании Госсовета национального проекта «Жилье и городская среда» предложил исключить критерий «самая низкая цена» при проведении торгов.

По его словам из-за такого критерия подрядчики либо отказываются участвовать в тендерне, либо не настроены на качественную работу. Страдают из-за этого жители города. Глава города предложил на этапе проверки подтверждать достоверность стоимости, привлекая экспертов. При этом подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев – опыт, оборотные средства, количество людей, техники.

Михаил Развожаев также рассказал о том, что в Севастополе в 2019 году на 100% выполнен региональный проект «Формирование комфортной городской среды». В следующем году планируется реконструкция детского парка им. М.К. Байды (ул. Одесская), спортивную площадку в п. Первомайка, благоустроить сквер между домами № 19-21 по ул. Колобова и детским садом № 125, сквер «Корабел» на ул. Рабочая и другие общественные пространства.

Программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Предусмотренная ранее стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей ниже фактической рыночной цены, поэтому город не смог приобрести жилье. На рынке не было таких дешевых предложений. Теперь внесены изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, она приближена к рыночной цене — 75 тыс. рублей за метр. 13 декабря объявлены конкурсы на покупку 11 квартир.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)