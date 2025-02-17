Субсидия на глэмпинг в Севастополе в этом году составит 1,5 млн рублей на домик

Министерство экономразвития объявило очередной конкурс на отбор инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 год. В правительстве Севастополя намерены теперь тщательно отбирать предложения от желающих получить этот грант.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомним, что в Севастополе «первый блин немножко комом вышел», поэтому в этот раз дана рекомендация более тщательно отбирать проекты глэмпингов. Заявки будут подаваться на федеральном уровне. А из Севастополя проект должен уже уходить с заключением архитектурного совета по внешнему виду и в зависимости от «контекста местности».

И.о. начальника управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая доложила о том, что в этом году требования к отбору более жесткие. Сумма гранта максимальная – это 1,5 млн на 1 модуль, софинансирование со стороны грантополучателя не менее 50%.

Ключевое требование — это уже наличие у грантополучателя в собственности либо в аренде земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования, в частности, это туристическое обслуживание. К нему нужно приложить уже заключенные договора на водоотведение, энерго, газоснабжение, а также указаны подъездные пути. Существуют теперь и требования к минимальным габаритам площади помещения — они должны быть не менее 15 квадратных метров.

Кроме того, нужно представить сведения о наличии рядом с глэмпингом объектов туристского показа, общественного питания, торговли, продовольствия, которые должны расположены быть рядом с модульным размещением.

Срок подачи заявления до 28 февраля.

Напомним, после череды скандалов и выявленных нарушений в прошлом году глэмпинг в районе пляжа «Дельфин» в бухте Ласпи был ликвидирован.

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Ольга Сурикова