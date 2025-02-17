Никитский ботанический сад закрыт из-за непогоды

Ялту со вчерашнего дня заметает снегом. Коммунальная техника с раннего утра 16 февраля вышла расчищать дороги.

Детям сегодня, 17 февраля, в Ялте разрешили не приходить в школу. Глава администрации Янина Павленко написала, что решение о посещении детьми учебных заведений принимают родители. Образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом.

На сайте Никитского ботсада появилось сообщение: «Прекрасная Флора правит снежным балом»…

В связи с погодными условиями все парки сада сегодня и завтра закрыты.

Директор Ботанического сада Юрий Плугатарь выложил фото заснеженных аллей и деревьев вверенного ему учреждения.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова