Полицейские помогли женщине получить паспорт

В отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району обратился мужчина и рассказал, что его маме необходима помощь в получении паспорта гражданина РФ по достижении 45-летнего возраста.

Лариса Юрьевна Резниченко проходила длительное лечение и с трудом передвигалась без посторонней помощи, поэтому не могла сама прибыть в ОМВД. Сотрудники отдела по вопросам миграции в кратчайшие сроки они провели все необходимые административные процедуры и приехали домой к женщине, чтобы вручить ей паспорт.

Полицейские пожелали Ларисе Юрьевне скорейшего выздоровления, а женщина в свою очередь поблагодарила стражей порядка за оперативность и внимательное отношение к проблемам граждан.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)