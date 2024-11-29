В Севастополе готовят спецтехнику в зиме

Для борьбы с гололедом и снегом заготовлено более 5000 тон противогололедных материалов и 35 единиц техники. Севавтодор ждет также дополнительные машины.

В городе работают пять метеостанций. До конца года установят еще семь. Они необходимы для передачи информации по температуре воздуха, состоянию дорожного покрытия, влажности, типу и интенсивности осадков, видимости и направлению ветра.

Севастопольский Автодор напоминает водителям о необходимости сменить резину.

Номер дежурной службы ГБУ «Севастопольский Автодор» +79789985983

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Анна Левина