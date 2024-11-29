Афиша: чем заняться в Севастополе 30 ноября – 1 декабря

Впереди выходные и «Севкор» подготовил список интересных мероприятий, которые подойдут на любой вкус и цели.

30 ноября

В 16.00 состоится открытие самой большой фото-студии в Севастополе «ФотоСфера» – 400 кв.метров пространства!

Находится по адресу Отрадная, 18.

В день открытия организаторы обещают фуршет, розыгрыш подарков и много всего интересного.

Дресс-код оранжевый, серый, черный, белый.

Искусство читать стихи…

Хотите научиться читать стихи с выражением? Приходите на проспект Нахимова в кофейню «Полотно» в 11.00.

Участие 300 рублей.

Походка на миллион

Интересный мастер-класс от профессиональной танцовщицы и действующей модели в рамках проекта «Походка Королевы».

Записаться можно по телефону +7978 575 45 63

Прогулка от «Архитектуры Севастополя»

В 14.30 желающие узнать о своем городе больше, могут совершить интересную прогулку в рамках мини-экскурсии. Старт на площади Ушакова в 11.00.

Ярмарка-выставка с 10.00 до 20.00

В ТЦ Муссон состоится открытие ярмарки, где будут представлены мастер-классы, выставки картин, изделия ручной работы местных мастеров, выступления артистов и фуд-корты.

Мастер-класс, как нарисовать книги

Для детей в Балаклаве в библиотеке №22 состоится интересный мастер-класс, во время которого дети научаться рисовать книги в стопке. В итоге может получиться интересная открытка.

Группы будут в 14.00 и 16.00. Стоимость участия 200 рублей.

1 декабря

С 18.00 до 21.00 в студии «Дыши» на Портовой, 17 состоится женская астро-йога вечеринка.

В Новолуние самое время поставить для себя цели.

Мастер-класс «Мама и малыш». Вместе вы сможете нарисовать картину даже без навыка рисования.

Пройдет на площадке Art Body на Ракетной, 5.

В 11.00, продолжительность 2 часа, стоимость 1000 рублей.

Запись по телефону +7978 059 25 67.

Благотворительный забег «Я бегу ради детей» состоится в парке Победы. Регистрация в 9.00, старт в 10.00.

Цель забега – собрать средства на покупку оборудования для детей с заболеваниями головного мозга для Центра детской реабилитации.