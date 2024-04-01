В Севастополе «гостевые работники» совершили разбойное нападение на табачный магазин

В Севастополе двое гостей из других регионов России напали с ножом на работницу магазину и унесли выручку.

Злоумышленниками оказались ранее судимые за имущественные преступления 28-летний житель Ухты и 21-летний житель Вологды, которые приехали в Севастополь с целью заработка, сообщили в пресс-службе полиции города.

В вечернее время, когда у молодых людей закончились деньги на выпивку, старший из них предложил «обчистить» кассу ближайшего магазина. На дело они взяли нож. Скрыв лицо, мужчины зашли в ближайший табачный магазин и под угрозой расправы потребовали от находившейся там –девушки-продавца отдать им наличные из кассы. 21-летний налетчик приставил к шее девушки нож, а его 28-летний напарник забрал выручку в общей сумме более 10 тысяч рублей.

С похищенными деньгами подозреваемые скрылись и почти сразу же потратили их на покупку алкоголя.

На задержанных заведено уголовное дело за разбой, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ольга Сурикова