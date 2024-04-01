Буданов пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев может устроить теракт на восстанавливаемой Россией железной дороге от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — приводят его слова украинские СМИ.

Буданов выразил надежду, что «с сухопутным участком железной дороги» Украина «справится».

«В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — заявил глава ГУР.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Ольга Сурикова