Ученые предложили засаливать медуз из Азовского моря

В результате климатических изменений увеличилась соленость Азовского моря с 9,3‰ в 2006 г. до 15,1‰ в 2023 году.

Это создало условия для массового развития гребневиков и сцифоидных медуз, особенно с 2020 г., когда соленость превысила уровень 15‰, сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

Подчеркивается, что медузы оказывают отрицательное влияния на формирование промысловых запасов пелагических рыб, а также препятствуют эффективному осуществлению прибрежного рыболовства.

В «АзНИИРХ» рассказали, что разработана безопасная технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ, выделенных из растительного сырья.

Соленые медузы, полученные по данной технологии, хорошо сочетаются с овощами в составе многокомпонентных блюд/салатов, с различными соусами и заливками. Данная продукция может позиционироваться как здоровая пища с ограниченной калорийностью, которая позволяет снизить потребление калорий и тенденции переедания при малоподвижном образе жизни человека, при этом не уменьшая количество потребляемой пищи.

Также следует отметить технологию получения гидролизата из медузы, разработанную «АзНИИРХ». Его состав включает:

48 % — незаменимые аминокислоты составляют, в том числе 15 % приходится на лейцин и изолейцин, широко используемые в последнее время в напитках для спортсменов, поскольку способствуют восстановлению организма после тренировок;

17 % — заменимая аминокислота глицин – медиатор центральной нервной системы.

Ольга Сурикова

Фото: АзНИИРХ