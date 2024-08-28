В Севастополе простились с добровольцами, погибшими в зоне СВО 

В Севастополе проводили в последний путь добровольца «Барса» Евгения Анатольевича Сапигу

Евгений родился и вырос в Севастополе. Окончил среднюю школу №49. Затем учился в судостроительном техникуме, проходил военную службу по призыву в одной из частей береговых войск Черноморского флота. Длительное время работал в Севастополе строителем.

Евгений был настоящим патриотом своей страны, готовился защищать и отстаивать интересы своей страны. Принимал активное участие в событиях Русской весны 2014 года. Будучи казаком, неоднократно выполнял задачи по поддержанию общественного порядка в городе. В начале 2024 года заключил контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения операции. Воевал умело, инициативно выполняя все задачи, поставленные командованием, написал о нем в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Сапига геройски погиб при выполнении боевой задачи на Николаевском направлении.

А в Холмовке простились с гвардии рядовым Николаем Аркадьевичем Лукьяновым.

Николай Аркадьевич родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №54, после окончил Университет юстиции в Сочи по специальности юрисприденция.

В апреле этого года подписал контракт с Минобороны. Он геройски Погиб под Курском у села Каучук. Посмертно был награждён Орденом Мужества.

В связи с его завещанием — его похоронили в Холмовке Бахчисарайского района.

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