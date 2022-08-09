Самолеты в Крым не будут летать до 17 августа

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения ввели 24 февраля из-за военной операции на Украине. Запрет продляют уже в 28-й раз подряд. В качестве альтернативы Росавиация советует пользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин new.sipaero.ru