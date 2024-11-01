В Крыму и Севастополе люди начали травиться грибами

В сентябре и октябре в Крыму зарегистрировали 11 семейных случаев отравлений ядовитыми грибами. В результате пострадали 24 человека. Отравились 16 взрослых и восемь детей.

Об этом рассказала врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по РК и Севастополю Елена Лысенкова.

Запомните основные признаки ложных грибов.

Внешний вид: неправильные формы, ассиметричность, яркие, необычные или слишком яркие цвета, которые не характерны для съедобных грибов, слизистая или гладкая поверхность шляпки.

Неприятный, резкий или химический запах.



У ложных грибов кольцо на ножке может быть отсутствующим или выглядеть по-другому.

Поры под шляпкой могут быть неправильной формы или цвета.

Некоторые ложные грибы растут в необычных местах, например, на деревьях, где съедобные грибы обычно не встречаются.

В разрезе ложные грибы могут иметь необычные цвета или текстуры.

Если у вас есть сомнения относительно грибов, лучше не рисковать и проконсультироваться с опытным грибником или использовать специальные справочники.

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Кристина Ветер