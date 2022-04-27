В Севастополе горела квартира в многоэтажке

Эвакуировано более 30 человек

В Севастополе днем 26 апреля служился пожал в одном из многоэтажных домов Ленинского района. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу от очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Гоголя виден дым из окна на третьем этаже.

По прибытию установлено, что в квартире происходит горение вещей на площади 5 кв.м.

Из соседней квартиры спасены 2 человека, из них 1 ребенок, эвакуированы 32 человека, из них 8 детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие обошлось без пострадавших и погибших.

Причины и обстоятельства уточняются.

Напомним, в Севастополе недавно загорелась крыша многоэтажного дома на улице Горпищенко.

Ольга Сурикова