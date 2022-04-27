В Севастополе детскую площадку в центре города облили черной краской

Детям там больше не покататься

Жители Севастополя в соцсетях пожаловались, что неизвестный испортил горки и качели на детской площадке во дворе домов №№ 8 и 12 по улице Льва Толстого.

Жительница рассказала, что утром обнаружили, что горка облита какой-то черной краской и закидана щебнем, который прилип к этой краске. Перед этим на площадке были сломаны качели, которые управляющая компания просто убрала. Теперь детям нечем развлечься на этой площадке.

Люди написали, что были «в шоке». Они предположили, что это могли сделать местные бабушки, которые обычно жалуются, что им мешает шум от детей.

Девушка, написавшая пост, позже добавила, что сама вышла и оттирала горку, чтобы ее ребенку было, где гулять. Она попросила окружающих уважать друг друга.

Ольга Сурикова