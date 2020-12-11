В Севастополе пройдет круглый стол «Экспорт туристических услуг»

Вы поставщик туристических услуг? Хотите работать на международном рынке?
В Севастополе 15 декабря пройдет круглый стол на тему: «Экспорт туристических услуг».
Темы для обсуждения:
♦️ экспорт туристических услуг
♦️ приоритетные направления развития туризма
♦️ классификация гостиниц — конкурентное направление преимущество в сфере гостиничных услуг
Выступят эксперты:
Елена Сергеевна Папиж — Президент Ассоциации Профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области
Семенова Ирина Владимировна — директор Ассоциации промышленного туризма Северо- Запад
Елена Николаевна Баженова — учредитель группы компании «Ласпи»
Дата – 15 декабря
Время 13.00 — 15.00
Мероприятие пройдёт ОНЛАЙН.
Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/SNzqF
Мероприятие бесплатное
Мероприятие организовано НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и проводится под патронатом Правительства города Севастополя.