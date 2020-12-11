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В Севастополе пройдет круглый стол «Экспорт туристических услуг»

11-12-2020
админ
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Вы поставщик туристических услуг? Хотите работать на международном рынке?

В Севастополе 15 декабря пройдет круглый стол на тему: «Экспорт туристических услуг».

Темы для обсуждения: 

♦️ экспорт туристических услуг

♦️ приоритетные направления развития туризма

♦️ классификация гостиниц — конкурентное направление преимущество в сфере гостиничных услуг

Выступят эксперты:

Елена Сергеевна Папиж — Президент Ассоциации Профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области

Семенова Ирина Владимировна — директор Ассоциации промышленного туризма Северо- Запад

Елена Николаевна Баженова — учредитель группы компании «Ласпи»

Дата – 15 декабря

Время 13.00 — 15.00

Мероприятие пройдёт ОНЛАЙН.

Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/SNzqF

Мероприятие бесплатное

Мероприятие организовано НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и проводится под патронатом Правительства города Севастополя.

 

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