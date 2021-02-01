В Севастополе горела баня

Тушили 12 спасателей

В Гагаринском районе Севастополе в воскресенье, 31 января, загорелась хозпостройка на одном из участков в ТСН СТ «Автомобилист». Пожарных вызвали в десять часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.

По прибытии сотрудников МЧС было установлено, что открытым пламенем охвачена часть постройки, используемой жильцами в качестве бани. Огнеборцы предотвратили угрозу распространения пламени на соседние участки. Полностью ликвидировать последствия происшествия удалось в 23 часа 21 минуту.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадал 1 человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

К работам от МЧС России было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, накануне в Гагаринском районе города сгорел строительный вагончик. Пожар произошел поздним вечером в субботу, пострадали два человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе