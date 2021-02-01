Генплан Севастополя будут рассчитывать на один миллион жителей

Город станет «резиновый»

Правительство Севастополя после завершения антиковидных ограничений намерено провести повторное публичное обсуждение проекта Генплана. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

Как пишет издание Forpost, в Генплан планируется внести значительные изменения, так как предыдущий вариант разрабатывался с учетом численности населения около полумиллиона человек. Сейчас эта цифра должна вырасти в два раза.

Жукалов отметил, что предыдущий вариант документа дорабатывался ГАУ «Институт Генплана Москвы» и создавался с перспективой иметь в Севастополе к 2035 году население численностью 560 тысяч.

Чиновник напомнил, что сейчас в Севастополе, по некоторым данным, фактически проживают больше 600 тысяч человек.

«При сохранении положительного сальдо миграции в регион данный показатель на расчетный срок может увеличиться до одного млн человек, что требует дополнительного анализа проектных решений и полной актуализации проекта Генплана», – сказал Максим Жукалов.

Правительством Севастополя, по словам Жукалова, разработаны дорожные карты, предусматривающие до конца 2021 года плановые сроки направления проекта Генплана на утверждение в Законодательное собрание города Севастополя и утверждение Правил землепользования и застройки города Севастополя.

Напомним, проект генерального плана был отправлен на доработку еще летом 2017 года. С тех пор его никто не видел.

Ольга Сурикова