Горели торговые павильоны на «Юмашевском рынке» в Севастополе

В Севастополе сегодня, 2 сентября, в 6:36 в Центр управления в кризисных ситуациях главка МЧС от очевидцев поступило сообщение, что на «Юмашевском рынке» горит ларек.

По прибытии информация о возгорании подтвердилась. Было установлено, что происходит горение павильонов. Существовала угроза распространения пламени на соседние торговые помещения.

В 06:59 достигнута локализация пожара на площади в 170 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, летом 2021 горели торговые павильоны на рынке на улице Шевченко.

Ольга Сурикова

Фото: очевидцы