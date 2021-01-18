Севастопольцев призывают поддержать родной город в голосовании «ТопБЛОГ»

Весной в нашем городе может высадиться блог-десант

Севастополь участвует в народном голосовании в проекте «ТопБЛОГ», организованным совместно с проектом «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба правительства города.

В подробностях конкурса говорится, что победители получат возможность провести блог-тур, в рамках которого в регион отправятся топовые блогеры и съемочные группы. Они будут снимать фильм о самых красивых местах, людях и событиях городов, ставших топовыми.

Поддержать город-герой Севастополь можно до 25 января в группе ВКонтакте.

Данный блог-уикенд по регионам запланирован на апрель-май. Участниками станут победители и наставники проекта «ТопБЛОГ», в том числе телеведущая Елена Летучая, актриса Наталия Медведева, певица Миа Бойка, актер и сценарист Шевги Ахадов, блогеры Ирина Акопян, Настя Рыжик, Сергей Романович и другие.

«Блог-тур может стать важным фактором для развития внутреннего туризма, улучшения имиджа и повышения привлекательности города. Больше граждан нашей страны смогут узнать об истории, памятниках культуры, истории и природы города-героя», — считают в пресс-службе.

Напомним, Севастополь и Казань победили в онлайн-голосовании за символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. При этом Севастополь занял первое место.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова