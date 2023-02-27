В Севастополе ГКУ ЦГЗ переименовали в Спасательную службу Севастополя

Правительство Севастополя приняло решение о переименовании государственного казенного учреждения Севастополя «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».

Как доложил в ходе заседания и.о. директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский при переименовании также учитывалось и мнение севастопольцев. В опросе победило название ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

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Ольга Сурикова