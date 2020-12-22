Развожаев пригрозил судами и закрытием за корпоративы в Новогоднюю ночь

Правительство следит за объявлениями общепита

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ждет предприятия общепита, если они решат проводить корпоративы в новогоднюю ночь.

В своем интервью изданию Forpost Михаил Развожаев подчеркнул, что в правительстве видят и мониторят объявления о бронировании столиков на новогоднюю ночь в заведениях города.

«Вопрос правового нигилизма. Эти же объявления мы все тоже видим. Вы знаете, что все руководители предприятий общепита вызваны, на всех составлены протоколы и есть уведомление, в случае невыполнения требований… Можно провести корпоратив, а потом на 90 дней закрыться в принципе по суду», – сказал глава города.

Напомним, в Севастополе еще более ужесточены антиковидные меры: с 20 декабря запрещены все массовые мероприятия, банкеты, корпоративы, кроме утренников в школа и детских садах и то в закрытых группах.