В Севастополе газ будут подводить к границам СНТ

На Фиоленте через год может появиться газ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в рамках обсуждения правил землепользования и застройки провел встречу с жителями Фиолента, где поднимался вопрос с газификаций садовых товариществ.

Глава города сообщил, что заключен государственный контракт по строительству кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачьей. Окончание строительства запланировано в 2023 году.

«В рамках поручения Президента по социальной газификации принято решение доводить газ до границ СНТ. Это существенно снизит затраты на подключение», — написал Развожаев в своем Telegram.

Напомним, в правительстве Севастополя сообщили, что за 8 лет нахождения в России доля обеспеченных газом сел увеличилась на 30%.

Ольга Сурикова