В Крыму потенциальный киллер сдал своих заказчиков полиции

Далее убийство инсценировали
В Крыму направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые заказали убийство своего знакомого. Сдал их потенциальный киллер.
«В рамках оперативно-розыскного мероприятия была осуществлена инсценировка убийства мужчины, его доказательства представлены организатору преступления, который передал вознаграждение исполнителю», — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
На этом их и задержали. Кроме того, один из обвиняемых незаконно приобрел, хранил, а также переносил взрывчатое вещество.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Алуште сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю задержана группа лиц, которые планировали убийство предпринимателя. Они успели заплатить аванс.
Ольга Сурикова