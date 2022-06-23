Криминал Крым

В Крыму потенциальный киллер сдал своих заказчиков полиции

23-06-2022
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Далее убийство инсценировали
 
В Крыму направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые заказали убийство своего знакомого. Сдал их потенциальный киллер.
 
По версии следствия, обвиняемые, в январе 2022 года разработали план убийства знакомого. Один из соучастников выступил в роли организатора убийства, а второй — в роли пособника, который нашел мужчину – исполнителя убийства. От степени их участия в это заговоре они и получать соответственно наказание.
 
Мужчина, который должен был выполнить заказ, обратился в полицию с заявлением о готовящемся преступлении.

«В рамках оперативно-розыскного мероприятия была осуществлена инсценировка убийства мужчины, его доказательства представлены  организатору преступления, который передал вознаграждение исполнителю», — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

На этом их и задержали. Кроме того, один из обвиняемых незаконно приобрел, хранил, а также переносил взрывчатое вещество.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, в Алуште сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю задержана группа лиц, которые планировали убийство предпринимателя. Они успели заплатить аванс.

Ольга Сурикова

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