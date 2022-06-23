В Крыму потенциальный киллер сдал своих заказчиков полиции

По версии следствия, обвиняемые, в январе 2022 года разработали план убийства знакомого. Один из соучастников выступил в роли организатора убийства, а второй — в роли пособника, который нашел мужчину – исполнителя убийства. От степени их участия в это заговоре они и получать соответственно наказание.

Мужчина, который должен был выполнить заказ, обратился в полицию с заявлением о готовящемся преступлении.