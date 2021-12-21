В Севастополе впервые прошел Кубок ЧФ по тач-регби

В прошедшие выходные на базе 15-й отдельной береговой бригады ЧФ прошел первый Кубок ЧФ по тач-регби.

Соревнования проходили в рамках популяризации регби в Вооруженных Силах и отбора лучших спортсменов в сборную команду ЧФ. В соревнованиях приняли участие 10 воинских частей из разных городов Южного военного округа.

С большим преимуществом в соревнованиях победила самая опытная команда из Симферополя, игроки которой входят в сборную ЧФ и неоднократно участвовали в различных соревнованиях.

Призовые места распределились так:

1. место — «Ангара» (Симферополь)

2. место — «Горизонт» (Севастополь)

3. место — «Лидер» (Новороссийск)

Организаторы турнира выразили особую благодарность Командующему ЧФ — адмиралу Игорю Осипову и полковнику Олегу Хоменко, майору Александру Твердохлебу, а также за помощь в проведении соревнований игрокам сборной ЧВВМУ по регби-7 — Артему Залетневу и Кириллу Турмасову.

Напомним, на стадионе ФОК «Севастополь», 23 сентября, состоялись матчи плей-офф Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. Сильнейшие команды вузов Минобороны России в очной борьбе определили участников матча за призовые места.

Дмитрий Островский